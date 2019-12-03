رغم عودة الهدوء.. "ذي قار" العراقية تعطل الدوام لنهاية الأسبوع

العراق/ إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت محافظة ذي قار، التي كانت مسرحا لأعمال عنف دموية، الثلاثاء، تعطيل الدوام في دوائر الدولة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال ديوان المحافظة في بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي حتى نهاية هذا الأسبوع باستثناء دوائر الصحة والكهرباء والبنوك والدوائر الخدمية".

وساد الهدوء الحذر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في أعقاب اضطرابات وأعمال عنف دموية استمرت 4 أيام.

وقتل 47 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين عندما فتحت قوات الأمن النار لإبعاد متظاهرين كانوا يغلقون جسراً وسط مدينة الناصرية في واحدة من أكثر الموجات دموية باحتجاجات العراق وهو ما أثار انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق.

وكان مصدر أمني قد أبلغ الخليج 365، في وقت سابق الثلاثاء، بأن البنود ومدارس أعادت فتح أبوابها في أعقاب عودة الهدوء لمدينة الناصرية.

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وأضاف أن مسلحين من أبناء العشائر لا يزالون يؤمنون مداخل ومخارج المدينة خشية تسلل "غرباء" أو مسلحين قد يصيرون اضطرابات.

فيما أعلنت الشرطة الاتحادية في بيان وصول 500 من قواتها إلى سجن الناصرية المركزي المعروف باسم "سجن الحوت" لتأمينه.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365 استنادا إلى مصادر حقوقية وبرلمانية وطبية.

ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، وذلك بعد أن تمكنوا، الأحد، من الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

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