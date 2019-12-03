الخرطوم.. قوات مشتركة تحرر 145 سودانيا من عصابات اتجار بالبشر

الخرطوم / الخليج 365
أعلنت القوات السودانية الليبية المشتركة، الثلاثاء، تحريرها 145 سودانيا من عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، على الحدود بين البلدين.
وهذه ثالث عملية تحرير تنفذها القوات المشتركة، خلال نحو شهرين، حسب بيان صادر عن رئيس شعبة العمليات بالقوات المشتركة، المقدم ركن خالد أحمد عبدون.
وأوضح عبدون أن قواته قامت بإجلاء السودانيين المحررين إلى مقر القيادة بدنقلا (شمال)، لحين تسليمهم لذويهم.
وأشار إلى أن هذه العملية تعد الثالثة من نوعها في غضون 45 يوما، لافتا إلى أنها "لن تكون الأخيرة من واقع نشاط العصابات والهجرة غير الشرعية".
وفي 6 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أعلنت القوات المشتركة تحريرها 112 سودانيا من العصابات، واستعادة 6 شاحنات كبيرة محملة بعربات على الحدود بين البلدين.
ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا لمهاجرين غير نظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي (شرقي القارة).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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