ماكرون عقب القمة الرباعية حول سوريا: لم تنقشع كافة أوجه الغموض

باريس/ الخليج 365

الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية:

- هناك إرادة حول اعتبار مكافحة داعش والإرهاب أولوية

- تركيا بلد كبير وأكن احتراما عميقا للشعب التركي

- يوجد خلاف مع تركيا فيما يتعلق بتنظيم "ي ب ك"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن كافة أوجه الغموض (في الشأن السوري) لم تنقشع، وإن هناك إرادة حول اعتبار مكافحة تنظيم "داعش" والإرهاب أولوية.

جاء ذلك في تصريحات عقب القمة الرباعية حول سوريا التي عقدت في لندن.

وضمت القمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشار ماكرون، إلى أنه يتعين الاستمرار في التعاون بموضوع اللاجئين، لافتا إلى وجود تطابق في وجهات النظر، حول ضرورة مواصلة جهود إنهاء الأزمة السورية.

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وردا على سؤال حول علاقته بالرئيس أردوغان، قال ماكرون: "تسنى لي لقاؤه وجها لوجه، أكن احتراما للجميع. لم تسمعوا أني تصرفت بقلة احترام تجاه أحد.. أعتقد أن تركيا بلد كبير، وأنا أكن احتراما عميقا للشعب التركي".

ولفت إلى أن هناك قضايا محط خلاف مع تركيا، وذكر أن هذا الاجتماع ساهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.

وأوضح أنه يوجد خلاف مع تركيا فيما يتعلق بتنظيم "ي ب ك" (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية).

وتابع: "ليس هناك غموض بشأن بي كا كا، فرنسا تعتبرهم إرهابيين، وتدينهم وتحاكمهم".

أما بخصوص "ي ب ك"، فقال: "لا يمكننا اعتبارهم إرهابيين بصورة تامة، لكنه (الرئيس أردوغان) لا يتفق مع هذا الرأي، وهذا الخلاف لم ينته اليوم".

وأردف: "قلقون بشأن أمن الأراضي التركية، لكننا لا نود أن ننسى من قام بقتال داعش".

وعلى صعيد منفصل، ذكر ماكرون أنه جرت مناقشة الشأن الليبي في القمة، وأوضح أنه يولي أهمية لمصالح إدارة الشطر الرومي من قبرص أيضا، وذلك تعليقا على المستجدات بشأن شرق المتوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.