الرئيس التركي يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير متعب

الرياض/ الخليج 365-

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزاءً إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة أخيه الأمير متعب بن عبد العزيز.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الثلاثاء، "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود".

ودعا الرئيس التركي أن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان".

وأعرب العاهل السعودي عن "شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركي على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".

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وأمس أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى الديوان الملكي الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو أحد أبناء الملك المؤسس للمملكة عبدالعزيز آل سعود.

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.

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