سكان تل أبيض يشكرون تركيا على تطهير مدينتهم من الإرهاب

أنقرة/ أوزجان يلدرم/ الخليج 365

أعرب العديد من سكان تل أبيض السورية (شمال)، عن امتنانهم لتركيا التي طهرت المدينة من الإرهابيين ضمن عملية "نبع السلام"، وإعادة افتتاح مدرسة، بعد صيانتها.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقطع فيديو بموقع "تويتر"، يوثق لحظات الفرح على وجوه تلاميذ وأولياء أمور، خلال افتتاح مدرسة "مشرفة الحاوي" الابتدائية.

وكانت مرافق المدرسة قد تضررت جراء استهدافها من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

ويظهر في الفيديو، طفل سوري وهو يقول "مدرستنا أصبحت أفضل من الماضي، إن شاء الله يصبح عالمنا الحاضر أفضل من الماضي".

وأردف الطفل: "شكرا جزيلا لتركيا على مساعدتنا".

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وفي مشهد آخر، تقدمت امرأة في المدينة بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي "بذل قصارى جهده لمساعدتنا"، حسب تعبيرها.

وأفاد شخص آخر: "ننعم بالراحة بفضل الجيش التركي، لم تكن في المدينة مدرسة عندما كانت خاضعةً لسيطرة ي ب ك (الإرهابي)"، مقدما الشكر للدولة التركية وجيشها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.



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