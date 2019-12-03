سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة بها جنود أمريكيون غربي العراق

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

سقطت 5 صواريخ، الثلاثاء، داخل قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون في محافظة الأنبار غربي العراق، حسب بيان رسمي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي في بيان مقتضب، اطلعت عليه للأناضول، إن الصواريخ الخمسة التي أطلقها مجهولون وقعت داخل قاعدة عين الأسد الجوية العسكرية في محافظة الانبار، دون وقوع خسائر.

ويتمركز في القاعدة جنود أمريكيون، لا يعرف عددهم على وجه الدقة، من بين نحو 5 آلاف جندي أمريكي منتشرون في العراق ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وكان العراق قد أعلن في 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى شمالي وشرقي البلاد والمعروفة باسم "مثلث الموت".

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