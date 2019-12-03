العثور على جثة مفقودين في وادي قنونا

صحيفة الخليج الالكترونية عثر مدني القنفذة على شخصين مفقودين بوادي قنونا على بعد 7كم من انجراف مركبتهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وذلك حسبما ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.

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