غياب الفرج وسالم الدوسري عن تدريبات الأخضر

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صحيفة الخليج الالكترونية
غاب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء استعداداً لنصف نهائي كأس الخليج أمام قطر يوم الخميس المقبل.
وقال حساب المنتخب السعودي على “تويتر” أن الفرج، قائد المنتخب، عانى من ألم في العضلة الخلفية للفخذ بينما شعر سالم الدوسري بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على إصاباتهما.
وتغلب المنتخب السعودي على نظيره العماني يوم الاثنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يتأهل إلى نصف النهائي متصدراً لمجموعته.
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