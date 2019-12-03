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الأخضر يواجه قطر في ملعب الجنوب المونديالي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة “خليجي 24” لكرة القدم، والتي تقام هذه الأيام في العاصمة القطرية “الدوحة”؛ أن يحتضن ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة مباراة نصف النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره القطري، فيما يلعب العراق ونظيره البحرين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وستقام المباراتان مساء الخميس المقبل 5 ديسمبر الجاري، فيما يقام النهائي الأحد المقبل 8 ديسمبر.

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