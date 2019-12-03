الرئيس الفرنسي يتهم تركيا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا

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صحيفة الخليج الالكترونية
في تصريح من المتوقع أن يثير أزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية بالعمل مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في عملياتها العسكرية شمالي سوريا؛ وهو ما يقوض حلف “الناتو”.
وبحسب ما ذكرته “سكاي نيوز”، فقد قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد مَن قاتلوا معنا، وأحيانًا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش”.
وكشف الرئيس ماكرون أن الناتو بات في وضع شبيه بالموت السريري من جراء إطلاق العملية العسكرية التركية، وتخلي الولايات المتحدة عن دورها القيادي.
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