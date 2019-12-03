الوحدة يعبر الخليج بصعوبة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

صحيفة الخليج الالكترونية

انتزع فريق الوحدة فوزًا صعبًا على حساب ضيفه الخليج، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويدين «فرسان مكة» بالفضل في حسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك، لمتوسط الميدان المالي يوسف نياكات، الذي تكفّل بإحراز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 61، ليفكّ طلاسم دفاعات الفريق القابع في المركز الـ14 لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وشهدت المباراة إصابة الحكم محمد النحيت، في الدقيقة 77، بعدما شكا من آلام في العضلة الخلفية، ليتدخل الجهاز الطبي لفريق الوحدة لمعالجته، وسط محاولات لإسعافه من أجل مواصلة إدارة اللقاء.

وغادر النحيت، ملعب الشرائع، وأكمل الحكم الرابع حسين أبوشاهين، إدارة ما تبقى من المباراة، قبل أن يعلن تأهل فرسان مكة إلى ثمن النهائي، ليلحق بفريق أحد إلى دور الـ16.

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وكان فريق الوحدة قد تأهل إلى دور الـ32 من البطولة، بعدما أطاح بنظيره الشرق بهدفين مقابل هدف، بعد مباراة مثيرة حسمها فرسان مكة بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، بينما صعد الخليج إلى الدور ذاته بعد تغلبه على الدرعية بهدفين دون رد.

وحجز فريق أحد، أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوز صعب على نظيره الأخدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت قبل قليل، على ملعب جامعة نجران.

وتستكمل غدًا الأربعاء، مواجهات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2019-2020، بثلاث مباريات، حيث يلتقي نجران مع الفتح، بينما يستقبل الشعلة ضيفًا ثقيلًا بمواجهة الشباب، ويخوض جدة اختبارًا صعبًا أمام الفيصلي.

جدير بالذكر أن فريق التعاون، هو حامل لقب كأس الملك الموسم الماضي، والذي قام باقتناصه من نظيره نادي الإتحاد، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدها ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.