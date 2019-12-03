وزير خارجية #لبنان: محادثات تشكيل الحكومة تقترب من "خواتيم سعيدة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جبران باسيل

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جبران باسيل اليوم الثلاثاء إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة يتعين عليها إنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وتعثرت المحادثات بين الاحزاب الرئيسية المتناحرة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول تحت وطأة الاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وكان قد تم التوصل الى اتفاق سابق الشهر الماضي لكنه فشل بعد انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة.

وقال باسيل يوم الثلاثاء انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة يرأسها "شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة...وان يكون طابعها الغالب هو طابع انجاز من أصحاب كفاءة واختصاص" أضاف "على الحكومة ان تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها". وقال "نتأمل خيرا ان تكون الامور شارفت عن خواتيم سعيدة"

وقالت مصادر سياسية يوم الثلاثاء ان هناك تقدما في المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة رجل الاعمال سمير الخطيب.

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ونقلت قناة المنار عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله اليوم الثلاثاء إن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية".

ويعيش لبنان حالة جمود سياسي منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كما أن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات عاجلة.

ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية لتفادي الانهيار نحو الأسوأ بعد سنوات من الحكم السيئ والفساد والهدر. وأزمة لبنان الاقتصادية التي طفت على السطح الآن تختمر منذ وقت طويل. ونزلت الليرة بما يصل إلى 40 بالمئة عن سعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الاخيرة في السوق الموازية. ونتيجة نقص العملة الصعبة، عجز مستوردون عن شراء سلع مما أدى لارتفاع الأسعار. وتزايدت الضغوط على النظام المالي. وحدت البنوك من عمليات سحب الدولار ومنعت جميع التحويلات للخارج تقريبا.