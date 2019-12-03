الحلول لفقدان الوزن متوفرة بكثرة.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الحلول لفقدان الوزن متوفرة بكثرة، بدون أن نتكلم عن التمارين والتدريبات الرياضية، لكن نادرة هي الوصفات التي تخفض الوزن بطريقة منطقية وحاسمة، كحال هذا الشراب المدهش الذي نشاركك إياه في هذه المقالة :



كل شخص يتمنى أن يفقد وزنه الزائد بشكل سريع وفعال، يجب أن يضع على رأس أولوياته أن التغذية السليمة، التي تتضمن فواكه وخضار وبهارات مضادة للالتهابات، هي مفتاح نجاحه. الرياضة والنشاط الجسدي يأتيان في الدرجة الثانية لتفعيل عملية فقدان الوزن.

في 5 أيام فقط، ستجعلكم هذه الوصفة تفقدون 3 كلغ مع تنظيف جسمكم بالكامل

المكونات :

. ليمونة حامضة

. باقة بقدونس

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. كوب كبير من الماء

يجب أن تبدأوا بفرم البقدونس في خلاط (mixe) كبير. اعصروا الليمونة الحامضة وأضيفوا عصيرها إلى كوب الماء الكبير مع البقدونس المفروم.

هذه الوصفة تتميز بقدرتها على حرق عدد كبير من السعرات الحرارية مع تغذية جسمكم في نفس الوقت بالفيتامينات والمعادن.

يشجع البقدونس أيضاً على هضم الطعام بشكل أفضل وإزالة الدهون الزائدة في الجسم في خلال 5 أيام فقط.

يجب أن تشربوا كوباً من هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة لتحصلوا على نتيجة مرضية منذ الأسبوع الأول لاستعماله.

انتباه : عادات الأكل السيئة مثل الفاست فود، التشيبس أو الأطعمة المشابهة السامة، تعرقل الحصول على النتيجة المتوخاة، إذن تجنبوا بأي شكل كان أن ترتكبوا هذه الأخطاء، سواء كانت خلال مدة هذا العلاج أو في حياتكم اليومية.