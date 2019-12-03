السيسي يكشف عن ملفات لم تتدخل فيها الدولة منذ 100 عام

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتدخل في موضوعات لم يسبق لأحد خوضها منذ 100 عام، مشيرا إلى أن من ضمن هذه الموضوعات هو ملف البحيرات.
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط: أن 15 مليار جنيه مبلغ متواضع جدا مقارنة بالمبلغ الأصلي الذي تم رصده لتطوير بحيرة المنزلة".
وأوضح الرئيس السيسي أن الجنيه الواحد في عمليات التكريك لبحيرة المنزلة يوفر مليارات، مشيرا إلى أن الدولة "تسعى إلى الوصول لأفضل الشروط لإتمام مشروعات النهوض بكافة قطاعات الدولة"، مؤكدا أن ما يحدث من تطوير في بحيرة المنزلة سيجري في باقي البحيرات في مصر.
وقال: "والله اللي بيتعمل في مصر لم يخطر على بال أحد، ولا أحد يتوقع ما يحدث في مصر".
ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، وهي مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركز للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.
المصدر: الأهرام
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