دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات إعلامية مصورة تستعرض التصميم المتوقع لهاتف Galaxy A51 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت خلال الفترة الماضية صور ثلاثية الأبعاد كشفت عن اللمحات الأولى لتصميم هاتف سامسونج المتوسط Galaxy A51، ومن جديد يظهر الهاتف في أحدث التسريبات الإعلامية التي تقدم نظرة واضحة لتصميم الجهة الأمامية للهاتف.

إستطاع هاتف Galaxy A50 أن يحقق أفضل مبيعات في هواتف سامسونج المتوسطة هذا العام، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق Galaxy A51 الذي ينطلق بتصميم ثقب الشاشة، مع كاميرة خلفية بتصميم جديد.

ولقد قدم Evan Blass تسريبات مصورة إستعرضت تصميم هاتف Galaxy A51 بشكل واضح، مع الشاشة المميزة بتصميم Infinity-O، والتي تتميز بحجم 6.5 إنش، مع إطارات نحيفة في جانبي الشاشة وفي الإطار العلوي، كما يتميز الإطار السفلي أيضاً بسماكة أقل مما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy A50.

كما يأتي ثقب الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy A51 في منتصف الشاشة بتصميم يحاكي ما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy Note 10.

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أيضاً لم تكشف التسريبات الاعلامية المصورة لهاتف Galaxy A51 عن تصميم الجهة الخلفية للهاتف، إلا أن التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت سابقاً قد أشارت إلى تصميم مستطيل كبير الحجم للكاميرة الخلفية، على أن تضم إعدادات الكاميرة أربعة من الكاميرات تتضمن مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر يدعم التكبير حتى مرتين مع عدسات telephoto، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل.

قدرة البطارية المتوقعة في هاتف Galaxy A51 هي 4000 mAh، مع رقاقة معالج سامسونج المتوسطة Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات إعلامية مصورة تستعرض التصميم المتوقع لهاتف Galaxy A51 ظهر على التقنية بلا حدود.