شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان عن تشكيل الحكومة: لا نتمسك بـ"الكراسى" بل بمحاربة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان، جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، إنه بعد اجتماع تكتل لبنان القوى فى ميرنا الشالوحى.. تحملنا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة وسكتنا كى لا نعرقل الوضع وحتى نخرج من حالة عدم وجود حكومة إلى حالة أخرى يبدأ فيها العمل"، مضيفًا: "لدينا معيار واحد هو التنفيذ والانجاز والنجاح والبلد أهم من أى شىء آخر".



جبران باسيل يتحدث عن معيار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وأضاف وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان، جبران باسيل، فى تغريدات متتالية عبر حسابه على تويتر، أن "تسمية رئيس الحكومة والمشاركة فيها والثقة مرتبطة بالنسبة إلينا فقط بمعيار الانجاز والعمل والنجاح وهذا هو موقفنا الحقيقى"، وتابع "إذا رأى البعض أننا يجب أن نبقى فى نفس السياسة السابقة التى كنا ضدها فبكل بساطة لن نشارك فيها فوجودنا فى الحكومة ثانوى أمام توفر شروط النجاح فى تحقيق الإنجازات".

Advertisements



وزير خارجية لبنان يوضح موقفه من المشاركة فى تشكيل الحكومة الجديدة

وتابع جبران باسيل، "اللبنانيون يطالبوننا بإنقاذ البلد وإذا خيرنا بين وجودنا فى الحكومة ونجاحها، فنحن نختار النجاح ومستعدون أن نبادل وجودنا فى الحكومة بأى عامل نجاح لها، وذلك ليس هربًا من المسؤولية، بل لتحملها إلى حد التضحية بالذات سياسيًا ولسنا متمسكين بالكراسى بل بمحاربة الفساد"، مضيفًا "نحن لا نعرقل بل نسهل حتى إلغاء الذات لتشكيل حكومة وإنقاذ البلاد".