شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في فرنسا لـ«المواطنين»: تجنبوا الذهاب لهذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن ذلك يأتي بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

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كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0033673656324 – 0033626238195).