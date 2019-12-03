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سفارة المملكة في فرنسا لـ«المواطنين»: تجنبوا الذهاب لهذه المناطق

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوصت سفارة المملكة العربية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن ذلك يأتي بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

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كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0033673656324 – 0033626238195).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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