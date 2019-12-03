الدوحة: العاهل السعودي يدعو امير قطر الى قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الى قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد هذا الشهر في الرياض، وفق ما افادت وكالة الانباء القطرية الرسمية الثلاثاء، من دون ان توضح ما اذا كانت الدوحة قبلت الدعوة.

وذكرت الوكالة ان امير قطر "تلقى رسالة مكتوبة من الملك السعودي لحضور قمة" مجلس التعاون "في العاشر من كانون الاول/ديسمبر"، علما ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ حزيران/يونيو 2017.