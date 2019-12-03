السعودية تسعى لأن تكون "قبلة الإعلام العربي"









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة أن هناك توجها لأن تكون المملكة "قبلة الإعلام العربي"، فيما أعلن عن مشروع لإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة في كل منطقة رئيسية في المملكة.

وقال وزير الإعلام السعودي خلال جلسة "الإعلام السعودي والمرحلة الجديدة" التي أدارها الإعلامي عبدالله المديفر خلال فعاليات منتدى الإعلام السعودي إن دور وزارة الإعلام هو إبراز جهود وإنجازات المملكة داخليًا وخارجيًا وتفعيل وبناء ومساندة قطاع الإعلام بالمملكة ليكون محترفاً، مشيراً إلى أن توجه الوزارة لأن تكون المملكة "قبلة الإعلام العربي".

واستعرض تركي الشبانة خطط وزارة الإعلام لتطوير الهيئات الإعلامية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى وجود مشروع لتطوير قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون وجعلها أكثر تخصصًا إخباريًا ودراميًا واقتصاديًا ورياضياً بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقال إن قناة "الإخبارية" السعودية شهدت خلال الشهرين الماضيين نقلة نوعية وتطوير ملموس، مؤكداً أنه خلال الفترة القادمة سيكون ما نسبته 75 % من محتواها، محلي و25 % المتبقية ما يهم السعوديين في الأخبار العالمية وذلك بهدف أن تكون القناة ذراع فعال لنقل الأخبار للسعوديين بشكل مكثف.

وكشف وزير الإعلام السعودي عن أن هناك قناة تلفزيونية تحت مسمى "فعاليات" تعتمد بشكل رئيس على تغطية الفعاليات في المملكة وهذا هو دورها الذي يجب أن يظهر للعالم.

وفيما يتعلق بتطوير الدراما السعودية نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الشبانة قوله أنه يتم العمل الآن على مشروع ضخم بهذا المجال، وأن الباب مفتوح لكل المنتجين وكتاب الدراما المبدعين لتقديم أعمالهم، وأن دعم الإنتاج السعودي الدارمي أولوية في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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ونفى وزير الإعلام السعودي وجود توجه لإغلاق قناة SBC السعودية، لأنها ستكون الذراع الدرامي الأساسي للمملكة مستقبلاً، داعياً المؤسسات الإعلامية السعودية خارج المملكة للعودة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

منصة ديجيتال

وكشف وزير الإعلام عن إطلاق منصة إخبارية "ديجيتال" باللغتين العربية والإنجليزية، وستكون في شهر نوفمبر القادم تزامنًا مع قمة مجموعة العشرين بأكثر من لغتين، مبيناَ أنه سيتم تفعيل قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الإنجليزية قريباً لخدمة أكثر من 14 مليون أجنبي بالمملكة وحتى تصل لهم الرسالة الإعلامية بلغات مختلفة.

وأكد أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تطور مستمر، إذ أنها تقوم بأدوار كبيرة في تقديم العديد من الخدمات خاصة فيما يخص إصدار التراخيص إلكترونياً، كما أشاد بالتطور الذي تشهده هيئة وكالة الأنباء السعودية داعياً إلى الاستمرار في التطوير بما يخدم الصناعة الإعلامية.

وكشف الشبانة أن وزارة الإعلام لديها مشروع تدريبي لاكتشاف المواهب الصحفية بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية، وذلك لصناعة الإعلاميين السعوديين المحترفين.

وعن التحديات التي تواجه بعض الصحف السعودية ، قال وزير الإعلام، أن دعم الإعلام السعودي واجب على وزارة الإعلام وعلى المسؤولين بالمملكة، داعيًا إلى التعاطي والتعامل مع تطورات العصر الحديث والتقنيات الحديثة.

ويواصل منتدى الإعلام السعودي في الرياض فعالياته في يومه الثاني، رافعًا شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات".

جدير بالذكر أن منتدى الإعلام السعودي الأول المنعقد حاليًا في الرياض يشارك فيه ألف إعلامي من 32 دولة لمناقشة شؤون الإعلامين التقليدي والجديد والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام في العالم العربي.