دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات بسعر أقل من 1000 دولار لهاتف سامسونج القادم GALAXY FOLD 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية في تطوير الإصدار الجديد من الهواتف القابلة للطي GALAXY FOLD 2، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت عن هذا الإصدار اليوم أشير إلى أن سامسونج ستقدم الهاتف للأسواق بمستوى تسعير أقل من 1000 دولار.

شغل هاتف GALAXY FOLD 2 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف بتصميم صدفي قابل للطي خلال فعاليات معرض الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة خلال شهر فبراير.

وفي تقرير جديد نشر في كوريا الجنوبية اليوم، أشير إلى أن شركة سامسونج ستقدم هاتفها القادم Galaxy Fold 2 بمستوى تسعير أقل بكثير من السعر الذي انطلق به الإصدار الأول Galaxy Fold.

وتأتي الهواتف القابلة للطي بمستوى تسعير مرتفع غالباً نظراً للتكلفة المرتفعة لتطوير هذه الفئة من الهواتف، إلا أن التسريبات تؤكد على أن سامسونج قد توصلت إلى كيفية خفض تكلفة إنتاج الشاشات القابلة للطي لتقدم إصدارات بتكلفة أقل من الهواتف المميزة بتصميم قابل للطي لقاعدة أكبر من المستخدمين.

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وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Fold 2 بتصميم يحاكي هاتف موتورولا الصدفي القابل للطي، حيث يتميز الإصدار الجديد بحجم أقل في الشاشة مما يدعم خفض تكلفة الإنتاج، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار على نفس مستوى تسعير سلسلة هواتف Galaxy S11 القادمة.

ولقد حدد التقرير الذي نشر في كوريا الجنوبية التسعير المتوقع لهاتف Galaxy Fold 2، حيث من المتوقع أن تقدم سامسونج هذا الإصدار بسعر 841 دولار للأسواق، إلا أن هذه التسريبات مازالت غير مؤكدة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف Galaxy Fold 2 خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع توقعات بسعر أقل من 1000 دولار لهاتف سامسونج القادم GALAXY FOLD 2 ظهر على التقنية بلا حدود.