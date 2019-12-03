دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أداة من أمازون توثق سجلات المريض الطبية من خلال الاستماع لمحادثته مع الطبيب

طورت أمازون أداة Amazon Transcribe Medical تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستطيع توثيق حالة المريض وسجله الطبي بالتعرف على المحادثة مع الطبيب.

أعلنت شركة أمازون عن تطويرها لأداة طبية لديها القدرة على تسجيل وتوثيق سجل المريض وحالته من خلال الاستماع لمحادثته مع الطبيب الخاص، أي أن الأداة لديها القدرة للتعرف على المحادثات الطبيعة وتحويل الكلام المسموع إلى مكتوب ضمن وإضافته ضمن سجلات المريض الطبية.

وقد أطلقت أمازون على الأداة Amazon Transcribe Medical وكما هو واضح من اسمها تقوم على تحويل الكلام الطبي إلى نص.

تقول الشركة أن أداتها تملك القدرة على فهم لغة الطبيب وما يقصده دون توضيحات إضافية عن الحديث مع مرضاه وتوثيقها.

ويمكن القول أن أداة مشابهة ستسهل الكثير على الأطباء في سرعة تشخيص المرضى والعودة لسجلاتهم الطبية بكون سهولة دون الحاجة للاطلاع على نسخ التقارير والسجلات السابقة، لأن الأداة ستوثق جميع البيانات ومن ثم ستتيح للطبيب الوصول إليها بسهولة.

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يجدر القول أن هذه الأداة ليست الأولى من الشركة، فقد قدمت أداة Amazon Care في السابق، وتستمر بالعمل على قدم وساق لتطوير أدوات جديدة في المجال الطبي.

المصدر:

Amazon

التدوينة أداة من أمازون توثق سجلات المريض الطبية من خلال الاستماع لمحادثته مع الطبيب ظهرت أولاً على عالم التقنية.