السيسي يتحدث عن حلم راوده منذ 40 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالسيسي يتحدث عن حلم راوده منذ 40 عاما

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة دمياط أنه كان يحلم قبل 40 عاما بحل مشكلة العشوائيات في مصر.

ونوه بأنه: "قلت لا يمكن تبقى فيه ناس مرمية في الشوارع ونسكت، ولما جات الفرصة وبقيت في مكاني ده جريت على حلمي وربنا مكنني، ومكنا كلنا مش أنا بس".

وتابع: "الناس بتصحى الساعة كام في المكان اللي إحنا فيه ده؟ والله الساعة 5:30 الصبح كفاية، وعلى الساعة 12 نكون اشتغلنا 6 ساعات ونص".

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، وهي مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركز للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.

المصدر: الوطن