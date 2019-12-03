شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى : سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكر بيان للجيش العراقي أن خمسة صواريخ سقطت اليوم الثلاثاء داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق والتي توجد بها قوات أمريكية.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.