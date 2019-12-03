شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار العراقية.

تحاول الولايات المتحدة الابتعاد عن التدخل المباشر فى الأزمة العراقية، نتيجة التهديدات التى تطلقها قيادات فى بعض فصائل الحشد الشعبى الحليفة لإيران.

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وتعتقد الولايات المتحدة أن هناك أطرافا حليفة لإيران تحاول خلط الأوراق عبر اتهامها ودول حليفة لها، بدعم الحركة الاحتجاجية الموجهة فى جزء كبير منها ضد النفوذ الإيرانى.

وفي كل الأحوال، فإن الخيارات الأمريكية لإحداث تغيير فى العراق تبدو محدودة جدا، لكن ذلك يعتمد بالأساس على قدرة المحتجين على مواصلة احتجاجاتهم لفترة زمنية لاحقة.