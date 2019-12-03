شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن بن راشد تسلم رسالة خطية موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوته إلى قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.

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وتضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الإمارات وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

حضر اللقاء الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.