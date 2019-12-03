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وزير خارجية لبنان: محادثات تشكيل الحكومة تقترب من "خواتيم سعيدة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، جبران باسيل، عن أمله اليوم الثلاثاء، في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".

 

ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية.

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ويعتري الجمود المحادثات منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل.

 

 

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