شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأمريكى: ندعم مطالب المتظاهرين فى العراق ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر، إن التظاهرات فى العراق ولبنان تتقاسم نفس المطالب، مضيفاً أن المتظاهرين فى العراق ولبنان خرجوا ضد حكومتيهما وضد التدخل الإيراني في شؤون البلدين.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "سكاى نيوز عربية"، :"ندعم مطالب المتظاهرين في العراق ولبنان"، مشيراً إلى أن العقوبات ضد إيران كانت فعالة جدا وإيرادات النفط انخفضت تماما.

Advertisements

وتابع مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى: "واشنطن ستعمل على تعزيز دفاعات حلفائها في المنطقة".