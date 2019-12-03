شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 433 متظاهرا فى العراق حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "العربية نت"، نقلاً عن التلفزيون العراقى، الثلاثاء، عن أن قائد الشرطة الاتحادية، أعلن عن وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت فى ذى قار و150 مقاتلاً إلى سجن البصرة لحمايتهما، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 433 قتيلاً من المتظاهرين والأمن.

ووفق "العربية نت"، أعلنت المفوضية كذلك عن إطلاق سراح 16 متظاهراً موقوفاً بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وقيادة عمليات بغداد، كما أفادت بحدوث اعتداءات على طواقم طبية في واسط والنجف وذي قار، ونتج عن ذلك مقتل ممرض وصيدلاني أثناء إسعافهما متظاهرين في ذي قار.

يأتى ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن الجسور لا تزال مقطوعة، ولكن هناك تنسيقيات تسمح بدخول الناس.

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وقالت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن قائد شرطة ذي قار ريسان الإبراهيمي، إن ذي قار لم تشهد أي عملية اختراق أو حرق أو اعتداء خلال اليومين الماضيين، وهناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وأضاف أن التواصل مع شيوخ العشائر والإعلاميين مستمر من أجل تهدئة الأوضاع وبسط الأمن.

وتشهد المحافظات الجنوبية في العراق تظاهرات كبرى اليوم، في ظل انتشار أمني كثيف خاصة في محافظة ذي قار، لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي في الناصرية.