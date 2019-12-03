شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 433 متظاهرا فى العراق حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
ووفق "العربية نت"، أعلنت المفوضية كذلك عن إطلاق سراح 16 متظاهراً موقوفاً بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وقيادة عمليات بغداد، كما أفادت بحدوث اعتداءات على طواقم طبية في واسط والنجف وذي قار، ونتج عن ذلك مقتل ممرض وصيدلاني أثناء إسعافهما متظاهرين في ذي قار.
يأتى ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن الجسور لا تزال مقطوعة، ولكن هناك تنسيقيات تسمح بدخول الناس.
وتشهد المحافظات الجنوبية في العراق تظاهرات كبرى اليوم، في ظل انتشار أمني كثيف خاصة في محافظة ذي قار، لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي في الناصرية.
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