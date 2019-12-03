شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد وشيوخ الإمارات يشهدون عروض "مسيرة الاتحاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيوخ، اليوم الثلاثاء، «مسيرة الاتحاد» التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 في منطقة الوثبة ـ أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة.

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تنظم المسيرة وزارة شؤون الرئاسة بمشاركة حشد من أبناء الإمارات يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، عبّروا خلالها عن عظيم فخرهم وبالغ سعادتهم وابتهاجهم بالمشاركة في احتفالات الوطن بيومه الـ48 واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.