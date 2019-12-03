شكرا لقرائتكم خبر عن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: على السلطات العراقية حماية المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت، إنه على السلطات العراقية مسؤولية حماية المتظاهرين. وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات فى العراق: "يجب وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق".

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