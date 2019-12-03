شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام اللبنانى: 1498 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية اليوم الثلاثاء عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 1498 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق متفرقة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبناني – في بيان له اليوم – أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية من 8 نقاط للتجمع توزعت في أنحاء مختلفة من البلاد عبر 4 مراكز حدودية هي (القاع، المصنع، العبودية، وعرسال عبر معبر الزمراني) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض وكذلك باستخدام البعض منهم لسيارات خاصة، وذلك بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

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وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.