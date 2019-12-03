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انتهاء القمة الرباعية حول سوريا في لندن

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لندن/ الخليج 365

انتهت القمة الرباعية حول سوريا في لندن التي جمعت الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وضمت القمة الرئيس أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

واستغرقت القمة الرباعية المغلقة التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء بلندن، نحو 50 دقيقة.

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ولدى مغادرته مقر رئاسة الوزراء عقب الاجتماع، قال الرئيس أردوغان إن القمة "كانت جيدة للغاية"، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وتأتي القمة الرباعية حول سوريا، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي الناتو، التي تستضيفها لندن أيضا.


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