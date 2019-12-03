بمشاركة أردوغان.. انطلاق القمة الرباعية حول سوريا بلندن

لندن/ الخليج 365

انطلقت القمة الرباعية حول سوريا في لندن التي تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وبدأت القمة، الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء بلندن، حيث جمعت الرئيس أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ولدى وصوله رئاسة الوزراء حيا الرئيس أردوغان، الصحفيين والمصورين المحتشدين خارج المقر.

وتأتي القمة الرباعية حول سوريا، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي الناتو، التي تستضيفها لندن أيضا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.