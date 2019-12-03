الحوثيون يدفنون 71 جثة لـ"محتجزين" قتلوا في قصف قبل 3 أشهر

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

قالت مصادر طبية يمنية، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي دفنت في محافظة ذمار (وسط) 71 جثة لأشخاص كانوا "معتقلين وأسرى" لدى الجماعة وقتلوا في قصف قبل 3 أشهر.

وفي حديثها للأناضول، ذكرت مصادر بمستشفى ذمار العام (حكومي)، وفضلت عدم كشف هويتها، أن الجثث التي كانت في ثلاجة المستشفى طيلة هذه المدة، جرى دفنها في مقبرة العمودي وسط مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، والتي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

ووفق المصادر ذاتها، حضرت مراسم الدفن بعثة الصليب الأحمر الدولي وقيادات من الحوثيين، إضافة إلى ممثلين عن الهلال الأحمر اليمني.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من تلك الجهات.

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وأشارت المصادر إلى أن الجثث التي تم دفنها، "تعود لمعتقلين وأسرى قتلوا في مبنى كلية المجتمع (مبنى حكومي) الذي كانت تستخدمه جماعة الحوثي سجنًا، وقصفه طيران قالت الجماعة إنه للتحالف مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي".

ومطلع سبتمبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي "سقوط عشرات القتلى والمصابين من الأسرى والمعتقلين" كانت احتجزتهم في مبنى حكومي، واتهمت التحالف العربي بتعمد استهدافهم بالطيران.

وآنذاك، قال متحدث التحالف العربي تركي المالكي في تصريحات صحفية، إن لدى التحالف أدلة تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار "هدف عسكري" وليس سجنا.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.