السودان.. تظاهرات لرفع الحصانة عن متورطين بفض اعتصام الخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365

خرج آلاف المتظاهرين الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/ حزيران الماضي، ورفع الحصانات عن المتورطين.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن التظاهرات التي نظمها أسر شهداء، ولجان المقاومة، انطلقت من مدن الخرطوم، وأمدرمان، وبحري، للمطالبة بالقصاص للشهداء.

ورفع المتظاهرون وأعضاء لجان المقاومة، الأعلام الوطنية، وصور الشهداء، ورددوا هتافات تطالب بالعدالة.

و"لجان المقاومة"، تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

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وقتل 61 شخصًا خلال عملية فض الاعتصام بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، بحسب وزارة الصحة السودانية، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم بـــ128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلًا.

وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.