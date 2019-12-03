السودان.. ارتفاع قتلى انفجار مصنع السيراميك إلى 23

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، إلى 23 قتيلا، وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وأشار بيان صادر عن المجلس اطلعت عليه الخليج 365، أن المصابين يتلقون العناية الطبية بمستشفيات بحري التعليمي، والدولي، والأمل، كما تم نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أمدرمان والشرطة والبان جديد.

ولفت البيان إلى أن وزارة الصحة، استنفرت كافة جهودها لمواجهة الموقف، وأطلقت نداءات للمواطنين، للتبرع بالدم، دون تفاصيل.

Advertisements

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" (نقابية غير حكومية)، أن عدد الوفيات بمستشفى بحري التعليمي ارتفع إلى 15 وفاة.

وأفادت صحف محلية بأن المصنع الذي جرى فيه الانفجار يقع في المنطقة الصناعية بمدينة بحري.

وذكرت أن سبب الحادث هو انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرة إلى خسائر كبيرة في بنية المصنع.

ونشرت صحف سودانية صورا تظهر تصاعد ألسنة لهب هائلة من المصنع المنكوب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.