ستولتنبرغ: هناك خلافات بين الحلفاء بشأن تعريف تنظيم "ي ب ك"

لندن/ الخليج 365

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو":

- الحلف يمتلك في الوقت الراهن الخطط والقوات لحماية دول البلطيق وكافة الحلفاء

- لا يمكن اغفال الهواجس الأمنية التي قد تنجم عن صعود الصين

- ننتهج مقاربة الردع والحوار، في العلاقات مع روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن هناك خلافات في وجهات النظر بين الحلفاء حول كيفية تعريف تنظيم "ي ب ك" في سوريا، والذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء، في جلسة بعنوان "التحضير من أجل قمة الزعماء 2019" في إطار أعمال اجتماع قمة الناتو المنعقدة في لندن.

وأكد ستولنبرغ وجود خلافات في وجهات النظر بشأن الموقف من تنظيم "ي ب ك"، وذلك ردا على سؤال بشأن عدم مصادقة تركيا على الخطة الدفاعية للحلف بشأن دول البلطيق، إثر اعتراض واشنطن على خطة أمنية، تعتبر "ي ب ك/بي كا كا"، تهديدا ضد أنقرة.

واستدرك أن الحلف يمتلك في الوقت الراهن الخطط والقوات لحماية دول البلطيق وكافة الحلفاء.

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وفيما إذا كان يتوقع رأب الصدع في وجهات النظر في هذا الموضوع، خلال قمة زعماء الناتو، قال ستولتنبرغ، " لا أستطيع التعهد بذلك، لكننا نواصل العمل، وهذا لا يعني عدم امتلاكنا خطة دفاعية، حيث أننا نقوم بتطوير وتحديث خططنا الراهنة باستمرار".

من ناحية أخرى، شدد ستولنبرغ على عدم مشاطرته الرأي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يتعلق بتصريحه أن الناتو في حالة موت دماغي.

ولفت إلى أن الصين أدرجت بشكل رسمي لأول مرة على أجندة قمة الحلف.

وذكر أنه لا يمكن اغفال الهواجس الأمنية التي قد تنجم عن صعود الصين.

وأضاف " هناك مشاكل إلى جانب بعض الفرص"، وشدد على أنه لا نية لدى الحلف لخلق "عدو جديد".

وفيما يخص روسيا، أوضح أن الحلف يتبنى مقاربة ذات بعدين، تتمثل في الردع والحوار، في العلاقات مع موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.