مصدر مقرّب من عون: من يحوز تأييد غالبية الكتل النيابية سيكلّف بتشكيل الحكومة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قال مصدر مقرب من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، الثلاثاء، إن من سيحصل على تأييد غالبية الكتل النيابية، سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الاستشارات مع ممثلي ورؤساء الكتل البرلمانية بشأن تكليف رئيس للحكومة لم تتم بعد، لافتا إلى وجود مشاورات للبدء بهذه الخطوة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، نقلت اليوم الثلاثاء عن عون تأكيده أن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة (مقر بري) غرب بيروت، إن حزبه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

وشدد جنبلاط في تصريحات صحفية، على أنّ المطلوب في الوقت الراهن، هو "الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة"، بموجب الدستور اللبناني الذي يفرض على رئيس الجمهورية إجراء تلك الاستشارات مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة.

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.