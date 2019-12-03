خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز

صحيفة الخليج الالكترونية

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، أحفاد الفقيد –

وقد تقبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – العزاء والمواساة من أصاحب الأمراء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.