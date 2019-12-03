العراق.. “داعش” يشن هجوما على الحشد الشعبي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم “داعش” شن هجوما جديدا على عناصرها في محافظة نينوى شمالي العراق.
وأكد بيان للهيئة أن “قوة من اللواء 44 التابع إلى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تصدت اليوم لهجوم نفذته عناصر داعش في وقت متأخر من ليلة أمس في قضاء الحضر في جنوب الموصل”، مركز محافظة نينوى.
يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، قالت أمس الاثنين، إن تنظيم “داعش” ينفذ هجمات بعدد من المناطق العراقية الشمالية، مستغلا الوضعين الأمني والسياسي الراهنين في البلاد.
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