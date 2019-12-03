تعرف على الوسائل التي تخفيف أعراض الأكتئاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشارت نتائج دراسة كندية، إلى ان العلاج بالضوء، الذي يستخدم منذ وقت طويل لتحسين الحالة المزاجية لمن يشعرون بالكآبة عندما يكون النهار قصيرا تغيب عنه الشمس، يمكن أن يعالج أيضا حالات الاكتئاب غير الموسمية.



وقال الباحثون ان "الاكتئاب من أشيع أمراض اضطرابات الصحة النفسية عالميا والسبب الرئيس لبعض أنواع الإعاقة وتردي جودة الحياة."

وفي حين أن الكثيرين من مرضى الاكتئاب يمكن علاجهم بالعقاقير أو بأساليب الطب النفسي، فإن مثل هذه الخيارات لا تصلح للجميع وأن بعض المرضى لا يلتزمون العلاج بسبب الآثار الجانبية أو عوامل أخرى تتعلق بإمكانية الحصول على العقاقير أو تحمل أعبائها المادية.

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من جهته، "ريمون لام" من جامعة كولومبيا البريطانية، أشار إلى ان "هذه الدراسة هي الأولى التي تبيّن أن العلاج بالضوء وحده فعال والأولى، التي تتضمن مقارنة بين العلاج بالضوء والعقاقير معا وبين الضوء وحده"، لافتا إلى ان "العلاج بالضوء ومضادات الاكتئاب معا مفيد لكن بعض المرضى قد يحبذون أولا محاولة العلاج دون عقاقير وقد يختارون العلاج بالضوء".

وتضمنت الدراسة 122 مريضا في أربع مجموعات لمدة 8 أسابيع وشملت الدراسة إعطاء مجموعة عقاقير فقط والثانية الضوء فقط والثالثة الجمع بين الضوء والعقاقير والرابعة مجموعة مقارنة.

وتضمنت الدراسة أيضا استبيانا معياريا لتقييم مدى شدة الاكتئاب من خلال توجيه أسئلة للمرضى، منها مدى الشعور بالحزن والتوتر الداخلي والأرق وفقدان الشهية وصعوبة التركيز والوهن والتشاؤم أو التفكير في الانتحار.

وبعد 8 أسابيع، سجلت المجموعة التي عولجت بالعقاقير والضوء معا أعلى درجات من حيث تراجع أعراض الاكتئاب وجاءت في المركز الثاني المجموعة التي عولجت بالضوء وحده ثم المجموعة التي عولجت بالعقاقير فقط في المركز الثالث. وقال الباحثون انه في حين أن سبب نجاح العلاج بالضوء غير معروف فربما كان مبعث ذلك أنه أعاد ضبط الساعة البيولوجية في المخ أو الإيقاع اليومي.