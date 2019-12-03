هكذا تتخلص بسهولة من العفن الذي تسببه الرطوبة على الحائط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تظهر أحياناً بعض البقع الخضراء على الحائط أو الأسقف في المنزل، حيث تنمو جزيئات العفن وتنتشر البكتريا والفطريات بسبب الرطوبة خاصة في فصل الشتاء، يبدو مظهرها مزعجًا وتثير القلق من تأثيرها على صحة الانسان، ليس هذا فحسب وانما قد تحمل الضرر للجدران والأثاث.



ولكي تمحو تلك الآثار وتتخلص من البكتيريا المُسببة لها نقدم لك ثلاث طرق طبيعية وآمنة.

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أول الطرق هو زيت شجرة الشاي الشهير والمعروف بفاعليته في مواجهة البكتيريا والفطريات والقضاءعليها، كما أنه ذو رائحة نفاذة تظل لعدة أيام.

وطريقة استخدامه هي وضع ملعقتين من هذا الزيت على 2 كوب ماء ورجه جيدًا، ثم يرش الحائط الذي يظهر به العفن ويترك دون شطف.

كذلك يمكنك استخدام مستخلص بذور الجريب فروت، حيث يؤدي نفس الغرض إلا أنه هاديء الرائحة ومناسب لمن تزعجهم الروائح النفاذة، ويستخدم بنفس الطريقة السابقة حيث توضع 20 قطرة منه على 2 كوب من الماء، ويرج جيدًا ويرش على المكان المراد قتل بكتريا العفن فيه.

إذا تعذر عليك الحصول على المكونات السابقة فلا زال هناك خلطة أخيرة متوفرة في كل منزل، قليلة التكلفة وعالية الفعالية وهي خلطة الخل، وهذه الخلطة عبارة عن اضافة نص كوب من الخل الى كوب من الماء ويرج جيدًا ويرش على مكان العفن، يذكر أن هذه الخلطة بامكانها أن تقتل أكثر من 80% من البكتريا المسببة للعفن.