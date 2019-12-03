شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الأولي.. إعادة قلب ميت إلى الحياة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الخليج 365 تمكن جراحو قلب من جامعة "ديوك" الأمريكية، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، من إعادة النبض لقلب توفي صاحبه، وزرعه في جسم شخص مريض يحتاج إلى قلب جديد.

واستخدم الأطباء تقنية ثورية لإعادة ضخ الدم إلى القلب المفصول عن جسد المتبرع، وزرعه بنجاح في جسد المتلقي.

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