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كيف تتخلص من الشحوم والوزن الزائد؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

كيف تتخلص من الشحوم والوزن الزائد؟

متابعات_الخليج 365

اذا كنتم تعانون من مشكلة في التخلص من الشحوم والوزن الزائد، جربوا ملعقة من هذه الوصفة السحرية قبل النوم لإذابة شحوم الكرش والارداف، حيث يمكنها أن تفقدكم 5 كيلو في 15 يوماً من دون تعب ورجيم.

 

مكونات الوصفة:

 

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ثوم مفروم، قرفة، عسل، زيت زيتون.

 

طريقة التحضير:

 

- اخلطوا نفس المقدار من كل مكون وامزجوها جيداً حتى تصبح متجانسة.

 

- قبل النوم تؤكل ملعقة من هذا المزيج مع كوب من اليانسون او النعنع الدافئ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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