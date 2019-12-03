شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كامورى" فى الفلبين إلى 4 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات فى الفلبين، اليوم الثلاثاء، مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء إعصار "كامورى" الذى يضرب أنحاء البلاد برياح وأمطار شديدة.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، أن الإعصار تسبب فى إجلاء مئات الآلاف من السكان من المناطق الخطرة ، فيما عزت السلطات انخفاض حصيلة القتلى إلى الاستعدادات المبكرة لمواجهة الإعصار.

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وأغلقت السلطات المطار الدولى بالعاصمة مانيلا، لعدة ساعات، وألغت قرابة 400 رحلة جوية محلية ودولية، كما علقت السفر البحرى بشمال شرق البلاد ما أدى لتقطع السبل بأكثر من سبعة آلاف مسافر وتعطل العديد من رحلات الشحن.

وأوضحت الشبكة، أن قوة الإعصار قلت إلا أنه لازال خطرا إذ تصحبه رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا فى الساعة ، وكانت السلطات قد أجلت العديد من مباريات ألعاب جنوب شرق آسيا التى تستضيفها وافتتحت السبت الماضى ، بسبب سوء الأحوال الجوية.