شكرا لقرائتكم خبر عن مسيحيو العراق يلغون احتفالاتهم برأس السنة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الثلاثاء، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية، حزنا واحتراما لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وفقا لما تم نشره بموقع روسيا اليوم.
وقال البطريرك العراقي فى بيان صحفى: "لن تكون هناك أشجار ميلاد مزينة فى الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمى للتهانى فى مقر البطريركية، إنما نكتفى بالصلاة ترحما على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد ونهوضها بوطن راق، جامع لكل طوائفه وشرائحه، انطلاقا من قيم الاحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة".
ودعا الكاردينال ساكو بالمقابل إلى التبرع لدور الأيتام والمستشفيات لغرض شراء المستلزمات الطبية للجرحى.
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