شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشيد "بالقيادة الحكيمة" للرئيس الأسد وتعزز العلاقات مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا، بالرئيس السورى بشار الأسد، "لقيادته الحكيمة"، وذلك في أحد أقوى أوجه التعبير عن الدعم حتى الآن من بلد ساند في وقت من الأوقات أعداء دمشق في الحرب الأهلية.

واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية العام الماضي وسيلقى دعم الإمارات القوي ترحابا من الأسد الذي استعاد السيطرة على معظم بلاده من مقاتلي المعارضة والمتشددين ويسعى للتخلص من عزلته بالنسبة لمعظم دول العالم.

وفي حديثه خلال حفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر ، عبر القائم بالأعمال الإماراتي عبد الحكيم النعيمي، عن أمله في أن "يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد".

Advertisements

وأضاف وفقا لمقطع فيديو حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن "العلاقات السورية الإماراتية متينة ومميزة وقوية تقوم على أسس واضحة وثابتة قاعدتها لم الشمل العربي عبر سياسة معتدلة".