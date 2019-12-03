شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينيين: نحو 100 أسير من ذوى الإعاقة داخل سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فى سجونها أكثر من 100 أسير ممن يعانون إعاقات جسدية إما كاملة أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية وحسية كالإعاقة السمعية والبصرية.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى الهيئة عبد الناصر فروانة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ينتهك فى اعتقالهم كافة الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلت لهذه الفئة حق التمتع فى الحرية والأمن الشخصى، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفى.

من جهة أخرى، حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، من تراجع الحالة الصحية لكل من الأسيرين محمود أبو خرابيش ومحمد الطوس والقابعين فى معتقل "ريمون"، وذلك فى ظل استمرار إهمال أوضاعهما الصحية والاستهتار بحياتهما.

وفى سياق آخر، أفادت الهيئة بأن أسرى سجن عسقلان والبالغ عددهم 40 أسيرا سيشرعون غدا بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم، والسياسة الوحشية القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.

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ورصدت الهيئة محاولات الاحتلال الإسرائيلى، سلب الأطفال المقدسيين هويّاتهم المقدسية الفلسطينية، عبر جملة من الانتهاكات الخطيرة يقوم بها بحقّ القاصرين المقدسيين دون غيرهم فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضح رئيس الهيئة قدرى أبوبكر، أن سياسات الاحتلال بحقّ القاصرين هى جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلى لعزل القدس عن بقية المحافظات الفلسطينية، وللنهج الذى يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعى لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطينى بتحطيم أشباله.

وفى سياق متصل، ذكر نادى الأسير الفلسطيني، فى بيان له ، أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى نقلت الأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام أحمد زهران ومصعب الهندى من معتقل عزل "نيتسان الرملة"، إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلى، وذلك بعد تدهور طرأ على وضعهما الصحى بعد خول إضرابهما الشهر الثالث على التوالى.