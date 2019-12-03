شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينيين: نحو 100 أسير من ذوى الإعاقة داخل سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى الهيئة عبد الناصر فروانة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ينتهك فى اعتقالهم كافة الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلت لهذه الفئة حق التمتع فى الحرية والأمن الشخصى، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفى.
من جهة أخرى، حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، من تراجع الحالة الصحية لكل من الأسيرين محمود أبو خرابيش ومحمد الطوس والقابعين فى معتقل "ريمون"، وذلك فى ظل استمرار إهمال أوضاعهما الصحية والاستهتار بحياتهما.
وفى سياق آخر، أفادت الهيئة بأن أسرى سجن عسقلان والبالغ عددهم 40 أسيرا سيشرعون غدا بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم، والسياسة الوحشية القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.
ورصدت الهيئة محاولات الاحتلال الإسرائيلى، سلب الأطفال المقدسيين هويّاتهم المقدسية الفلسطينية، عبر جملة من الانتهاكات الخطيرة يقوم بها بحقّ القاصرين المقدسيين دون غيرهم فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.
وأوضح رئيس الهيئة قدرى أبوبكر، أن سياسات الاحتلال بحقّ القاصرين هى جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلى لعزل القدس عن بقية المحافظات الفلسطينية، وللنهج الذى يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعى لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطينى بتحطيم أشباله.
وفى سياق متصل، ذكر نادى الأسير الفلسطيني، فى بيان له ، أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى نقلت الأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام أحمد زهران ومصعب الهندى من معتقل عزل "نيتسان الرملة"، إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلى، وذلك بعد تدهور طرأ على وضعهما الصحى بعد خول إضرابهما الشهر الثالث على التوالى.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأسرى الفلسطينيين: نحو 100 أسير من ذوى الإعاقة داخل سجون الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.