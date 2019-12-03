شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السعودى يبحث مع النائب العام الروسى سبل تعزيز التعاون القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودى الشيخ وليد بن محمد الصمعانى، اليوم الثلاثاء، النائب العام الروسى يورى يوكوفولوفيتش؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون فى المجال العدلى والقضائى بين المملكة وروسيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الصمعانى، خلال اللقاء، التنظيم القضائى، والضمانات العدلية فى المملكة، كما أوضح هيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية فى المجال العدلى.

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وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن هذا اللقاء يأتى ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعزيز العلاقات مع دول العالم.

وتحدث وزير العدل مع النائب العام الروسى، عن رؤية المملكة 2030، التى أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتى تعيش البلاد ثمارها الإيجابية على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً.