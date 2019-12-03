اخبار الخليج

وزير العدل السعودى يبحث مع النائب العام الروسى سبل تعزيز التعاون القضائى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السعودى يبحث مع النائب العام الروسى سبل تعزيز التعاون القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودى الشيخ وليد بن محمد الصمعانى، اليوم الثلاثاء، النائب العام الروسى يورى يوكوفولوفيتش؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون فى المجال العدلى والقضائى بين المملكة وروسيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

واستعرض الصمعانى، خلال اللقاء، التنظيم القضائى، والضمانات العدلية فى المملكة، كما أوضح هيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية فى المجال العدلى.

 

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء "واس"، أن هذا اللقاء يأتى ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعزيز العلاقات مع دول العالم.

 

وتحدث وزير العدل مع النائب العام الروسى، عن رؤية المملكة 2030، التى أطلقها الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتى تعيش البلاد ثمارها الإيجابية على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل السعودى يبحث مع النائب العام الروسى سبل تعزيز التعاون القضائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا