لاجئون سوريون يغادرون لبنان طواعية إلى بلادهم

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن حوالي 71 عائلة من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان عادت إلى وطنها اليوم الثلاثاء في إطار العودة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني.
وأضافت أن هذه العائلات ،التي استقلت حافلات ، توجهت إلى مناطق مختلفة من سورية.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية إن اللاجئين غادروا طواعية بناءً على طلبهم.
واندلعت الحرب الأهلية في سورية قبل ما يقرب من تسع سنوات ، لكن حدة القتال تراجعت بعد أن استعادت القوات الحكومية المدعومة من روسيا مساحات شاسعة من أراضي البلاد من المعارضين المسلحين الذين تدعمهم القوى الغربية ومتطرفون إسلاميون.
كان نحو 900 آلف سوري قد فروا إلى لبنان هربا من الحرب التي اندلعت في بلادهم في عام 2011.
وقال مسؤولون لبنانيون مراراًإن تدفق اللاجئين من سورية يضع عبئاً هائلاً على اقتصاد البلاد.
يعيش معظم اللاجئين السوريين في ظروف بائسة في مخيمات غير رسمية منتشرة في جميع أنحاء لبنان.
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